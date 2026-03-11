Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

Durante la mañana en Santa Fe, se anticipa un día parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán alrededor de los 7.9°C como mínima, alcanzando hasta los 18.5°C en su punto máximo. Puedes estar preparado para vientos ligeros que alcanzarán una velocidad media de 21 km/h. La humedad será notable, ofreciendo un día fresco. No se esperan precipitaciones, así que no debes preocuparte por llevar paraguas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado en Santa Fe, con temperaturas que continuarán en el rango superior cerca de los 18.5°C. La humedad máxima podría alcanzar hasta un 85%, mientras que los vientos podrían soplar con una máxima de 21 km/h. Aunque el clima se mantendrá sin lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa que podría sentirse más fresca durante estas horas del día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:23, proporcionando un largo día de luz para disfrutar al aire libre.