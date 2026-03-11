Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de marzo de 2026
Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe
Durante la mañana en Santa Fe, se anticipa un día parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán alrededor de los 7.9°C como mínima, alcanzando hasta los 18.5°C en su punto máximo. Puedes estar preparado para vientos ligeros que alcanzarán una velocidad media de 21 km/h. La humedad será notable, ofreciendo un día fresco. No se esperan precipitaciones, así que no debes preocuparte por llevar paraguas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado en Santa Fe, con temperaturas que continuarán en el rango superior cerca de los 18.5°C. La humedad máxima podría alcanzar hasta un 85%, mientras que los vientos podrían soplar con una máxima de 21 km/h. Aunque el clima se mantendrá sin lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa que podría sentirse más fresca durante estas horas del día.
Observaciones astronómicas
Hoy, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 17:23, proporcionando un largo día de luz para disfrutar al aire libre.