Hoy en Corrientes, el clima de la mañana estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Se pronostican temperaturas alcanzando un mínimo de 8.2°C y una máxima de alrededor de 18.8°C. La humedad se mantendrá media, con una mínima del 44% y una máxima del 94%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 12 km/h, lo cual hará que el ambiente sea fresco en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con aspecto nuboso, manteniéndose el pronóstico de bajas temperaturas, no superando los 18.8°C. La humedad relativa en el aire podría incrementarse, mientras los vientos ganan intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. El día culminará con una puesta de sol a las 18:08, marcando el inicio de una noche fresca. Es importante vestir con abrigos adecuados para evitar cualquier molestia por el frío nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de marzo de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:42 y se despedirá a las 18:08. El amanecer ofrecerá cielos despejados, mientras que el crepúsculo se adelantará a cerrar un día con variaciones meteorológicas.