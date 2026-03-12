Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Estado del tiempo
Hoy en Corrientes, el clima de la mañana estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Se pronostican temperaturas alcanzando un mínimo de 8.2°C y una máxima de alrededor de 18.8°C. La humedad se mantendrá media, con una mínima del 44% y una máxima del 94%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 12 km/h, lo cual hará que el ambiente sea fresco en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con aspecto nuboso, manteniéndose el pronóstico de bajas temperaturas, no superando los 18.8°C. La humedad relativa en el aire podría incrementarse, mientras los vientos ganan intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. El día culminará con una puesta de sol a las 18:08, marcando el inicio de una noche fresca. Es importante vestir con abrigos adecuados para evitar cualquier molestia por el frío nocturno.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de marzo de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:42 y se despedirá a las 18:08. El amanecer ofrecerá cielos despejados, mientras que el crepúsculo se adelantará a cerrar un día con variaciones meteorológicas.