Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Estado del tiempo
Clima en Santiago Del Estero esta mañana
Este jueves 12 de marzo de 2026, el clima en Santiago Del Estero comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 9.5°C. Será un inicio de día fresco. La humedad se mantendrá elevada, alcanzando un 63%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 18 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si vas a salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Durante la tarde y noche, se espera que las temperaturas en Santiago Del Estero se eleven hasta los 22°C. Condiciones parcialmente nubosas continuarán, manteniendo un clima agradable para disfrutar actividades al aire libre. Sin embargo, los vientos podrían alcanzar velocidades mayores, de hasta 26 km/h. Aunque no se prevé precipitaciones, es recomendable mantenerse informado en caso de cambios súbitos. La humedad seguirá siendo notable, lo que puede generar una sensación térmica diferente.