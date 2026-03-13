Hoy el clima en Córdoba comenzará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.3°C. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones, lo que garantiza un alivio del tiempo húmedo. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad de hasta 12 km/h, asegurando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando una temperatura máxima de 21.9°C. El cielo permanecerá mayormente despejado y, aunque no se espera lluvia, se recomienda estar atento a posibles cambios.

Los vientos podrían aumentar su velocidad a 19 km/h, creando una atmósfera un poco más ventosa y fresca. Por la noche, la tranquilidad prevalecerá con una disminución de los vientos y una baja probabilidad de precipitaciones.