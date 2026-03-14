Hoy en Córdoba, el clima inicia con un amanecer donde el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas comenzarán desde los 7.3°C, prometiendo una sensación fría para quienes comienzan sus actividades temprano en la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán paulatinamente alcanzando un máximo de alrededor de 21.9°C. El cielo continuará con nubes dispersas, dejando la posibilidad de disfrutar del día sin preocupaciones de precipitaciones. Sin embargo, los vientos serán una constante, con una velocidad media de 19 km/h, así que es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

En la noche, el clima mantendrá la tendencia de nublados parciales mientras la temperatura desciende. Es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que la humedad alcanzará el 54%, lo que podría intensificar la sensación de frío. Además, es importante considerar que la puesta del sol será a las 18:21 horas, ofreciendo una buena oportunidad para planificar actividades vespertinas bajo la luz diurna.