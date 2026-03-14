Canal 26
Por Canal 26
sábado, 14 de marzo de 2026, 06:02

Mañana

El clima para esta mañana en La Rioja prevé un cielo parcialmente nuboso a medida que el día avanza. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 6°C, proporcionando un ambiente ligeramente fresco. Con una humedad del 66%, puede que sientas algo de humedad en el ambiente. Sin embargo, no se espera que llueva y podrás disfrutar de un comienzo de día cómodo. Los vientos, soplando a una velocidad máxima de 21 km/h, garantizarán que el aire circule suavemente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, el clima se mantendrá con características similares a las de la mañana, con temperaturas alcanzando hasta los 21.1°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, y no hay probabilidades de precipitaciones a lo largo de la tarde. Mientras tanto, durante la noche, la situación meteorológica continuará sin cambios significativos en términos de nubosidad y temperatura. A medida que el sol se va, la temperatura se reducirá lentamente, creando un clima agradable para pasar la noche al aire libre si te apetece.

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A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de marzo de 2026

El sol en La Rioja saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Estos horarios te permitirán disfrutar de una jornada larga para realizar tus actividades al aire libre o planes personales.