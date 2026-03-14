Esta mañana en Santa Fe, el clima se mostrará con parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C y 18.5°C, manteniéndose bastante agradables. No se espera precipitación, pero la humedad alcanzará hasta un 85%, haciendo el ambiente un poco más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el tiempo seguirá con poca nubosidad y la temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, mientras que la mínima se mantendrá alrededor de los 7.9°C. Los vientos serán relativamente suaves, con una velocidad máxima de 21 km/h, lo que propicia una jornada tranquila sin grandes sobresaltos.

Es importante mantenerse informado sobre las condiciones del clima durante la semana para estar preparado para cualquier cambio.

No son necesarias tomar precauciones especiales, ya que las condiciones serán óptimas para disfrutar de actividades al aire libre.