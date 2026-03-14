Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de marzo de 2026
Pronóstico diario
Clima matutino en Tierra Del Fuego
Esta mañana en Tierra Del Fuego, se espera que el cielo esté parcialmente nublado con un ambiente fresco, alcanzando una temperatura mínima de -0.6°C. No se esperan precipitaciones, por lo que es poco probable que necesites un paraguas. Los vientos estarán moderados, con una velocidad máxima prevista de 17 km/h, lo que generará una sensación térmica algo más fría.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde, las condiciones climáticas continuarán siendo estables, pero la nubosidad podría incrementarse hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 2.9°C. A medida que el día avance, la humedad aumentará, manteniéndose elevada alrededor del 99%, así que prepárate para afrontar una jornada de humedad intensa. Los vientos seguirán persistentes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h.