Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de marzo de 2026
Pronóstico diario
El pronóstico del clima para hoy en San Luis indica condiciones mayormente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.5°C, con una humedad relativa de cerca del 42%. Se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 12 km/h, lo que dará una atmósfera fresca para comenzar el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde, las condiciones se mantendrán nubosas, pero se experimentará un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando los 17.7°C como máxima. No se espera precipitación significativa, manteniéndose en cero milímetros. A medida que la noche cae, el clima se tornará un poco más frío, lo cual se acompañará por una brisa débil manteniendo el aire despejado.
Se recomienda, a quienes planeen actividades al aire libre durante la tarde y noche, llevar una chaqueta ligera ya que aunque las temperaturas estarán suaves, la humedad en combinación con los vientos podrían generar una sensación de frescor.