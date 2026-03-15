El pronóstico del clima para hoy en San Luis indica condiciones mayormente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.5°C, con una humedad relativa de cerca del 42%. Se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 12 km/h, lo que dará una atmósfera fresca para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán nubosas, pero se experimentará un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando los 17.7°C como máxima. No se espera precipitación significativa, manteniéndose en cero milímetros. A medida que la noche cae, el clima se tornará un poco más frío, lo cual se acompañará por una brisa débil manteniendo el aire despejado.

Se recomienda, a quienes planeen actividades al aire libre durante la tarde y noche, llevar una chaqueta ligera ya que aunque las temperaturas estarán suaves, la humedad en combinación con los vientos podrían generar una sensación de frescor.