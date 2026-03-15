Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de marzo de 2026
Hoy, durante la mañana, en Santa Cruz, se espera un clima con nubes parciales y temperaturas rondando los 3.4°C. La velocidad del viento será moderada alcanzando hasta los 25 km/h. La humedad relativa se mantendrá en un 80%, brindando un ambiente algo húmedo pero sin precipitaciones voluminosas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde y al caer la noche, Santa Cruz observará un cielo mayormente nublado con temperaturas alcanzando un máximo de 7.3°C. Los vientos podrían registrarse con más intensidad con ráfagas llegando hasta los 45 km/h. A medida que el día avanza, la probabilidad de que llueva es prácticamente nula. En resumen, se prevé un día tranquilo, sin mayores sorpresas climáticas.