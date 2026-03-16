Hoy, el clima en San Juan tendrá un inicio de jornada con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 9.2°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad relativa alcanzaría el 61%. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, por lo que la sensación térmica será agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso y las temperaturas subirán hasta llegar a los 20.4°C. No se anticipan precipitaciones significativas, manteniéndose la probabilidad de lluvia en 0%. Los vientos del este seguirán predominando con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad continuará estable en torno al 61%, generando un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

Por la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables con vientos que paulatinamente disminuirán su intensidad y dejarán que el cielo continúe con las nubes parcialmente dispersas. El clima nocturno ofrecerá temperaturas que favorecen a una noche tranquila.