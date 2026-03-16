El SMN comunicó que el lunes y el martes hay probabilidad de lluvias en el Área Metropolitana. Foto: NA

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires anticipa una semana con variaciones en las condiciones meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el período estará marcado por la presencia de tormentas al inicio de la semana y una posterior mejora hacia los días siguientes, en un contexto de leve descenso de temperatura previo al comienzo del otoño.

Tras un domingo caluroso y con cielo despejado, desde este lunes 16 de marzo comenzará a registrarse un cambio en el tiempo. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con chances de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura mostrará un leve descenso, con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El martes se perfila como el día más inestable de la semana, con tormentas durante gran parte de la jornada. Foto: NA

El martes 17 se perfila como el día más inestable de la semana. El pronóstico prevé tormentas durante gran parte de la jornada, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar hasta el 70% hacia la noche. Las temperaturas continuarán en descenso, con una mínima de 22°C y una máxima de 26°C. También, se anticipan ráfagas de viento intensas, con velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h.

Para el miércoles 18 se espera una mejora significativa en las condiciones del tiempo. El cielo tenderá a despejarse y volverán las condiciones estables, con un ambiente más fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C de mínima y los 25°C de máxima, en una jornada templada y sin precipitaciones previstas.

El jueves 19 y el viernes 20 se mantendría estable, con nubosidad variable, pero sin lluvias en el horizonte. Foto: NA (Damián Dopacio)

Entre el jueves 19 y el viernes 20 el tiempo se mantendría estable, con nubosidad variable pero sin lluvias en el horizonte. Las máximas se ubicarán entre 25°C y 26°C, mientras que las mínimas rondarán entre 18°C y 21°C, configurando jornadas templadas características de la transición entre el verano y el otoño.

En tanto, el sábado 21 continuarán las condiciones de buen tiempo. Se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas similares a las jornadas previas, con una mínima cercana a los 19°C y una máxima en torno a los 26°C. De esta manera, la semana en la Ciudad de Buenos Aires comenzará con calor y un período de tormentas entre lunes y martes, para luego dar paso a varios días de mayor estabilidad y temperaturas moderadas.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

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