Alerta por tormentas en la provincia de Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Luego de un fin de semana con temperaturas elevadas, se prevé un cambio significativo en las condiciones del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires por la llegada de un frente de tormenta que provocará precipitaciones y un aumento de la nubosidad durante al menos 48 horas.

Las altas temperaturas previstas para el domingo, con máximas cercanas a los 31°C, darán paso a un escenario de inestabilidad. Para el lunes 16 de marzo, el pronóstico anticipa una probabilidad de precipitaciones del 60%, con un acumulado estimado de 18 milímetros a lo largo de la jornada.

Para el lunes 16 de marzo, el pronóstico anticipa una probabilidad de precipitaciones del 60%. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Las franjas horarias más críticas del lunes 16 de marzo

Mañana (08:00) : primeros focos de lluvia con caída de agua estimada en 8.4 mm y vientos rotando al sur.

Tarde (14:00): nuevo pico de intensidad con precipitaciones de 9.9 mm y ráfagas del noreste que podrían alcanzar los 49 km/h.

Las tormentas volverán el martes 17 de marzo

Las lluvias más intensas se esperan el martes 17 de marzo. De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%, con un acumulado cercano a los 27 milímetros durante todo el día.

El período de mayor intensidad se registraría alrededor de las 14:00, cuando podrían caer hasta 16 milímetros en un lapso breve. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 km/h.

Las lluvias más intensas se esperan para el martes 17 con probabilidades de 90% de precipitaciones. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Hacia las 17:00 del martes, las tormentas comenzarían a perder intensidad, dando paso a lluvias más débiles.

La mejora en las condiciones meteorológicas llegaría el miércoles 18 de marzo, con cielos más despejados y un descenso de la temperatura. Para esa jornada se esperan valores térmicos que oscilarán entre los 16°C de mínima y los 24°C de máxima.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas