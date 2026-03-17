En la ciudad de Santa Fe, el clima durante la mañana se presentará parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.9°C, ofreciendo un fresco inicio del día. Se percibe una alta humedad del 85%, por lo que es posible experimentar una sensación térmica más baja. Además, se esperan vientos con una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual hará que el aire frío se sienta aún más.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se prevé que el cielo seguirá parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, con una probabilidad nula de precipitaciones, lo que asegura un día sin lluvias. La humedad se mantendrá alta, favoreciendo la sensación de pesadez en el ambiente, y los vientos serán moderados, alcanzando hasta 21 km/h en ráfagas ocasionales.

Con estas condiciones, se sugiere utilizar ropa ligera durante el día, pero tener a mano un abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche.