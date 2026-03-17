Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 17 de marzo de 2026
Clima actual
En la ciudad de Santa Fe, el clima durante la mañana se presentará parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.9°C, ofreciendo un fresco inicio del día. Se percibe una alta humedad del 85%, por lo que es posible experimentar una sensación térmica más baja. Además, se esperan vientos con una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual hará que el aire frío se sienta aún más.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche, se prevé que el cielo seguirá parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, con una probabilidad nula de precipitaciones, lo que asegura un día sin lluvias. La humedad se mantendrá alta, favoreciendo la sensación de pesadez en el ambiente, y los vientos serán moderados, alcanzando hasta 21 km/h en ráfagas ocasionales.
Con estas condiciones, se sugiere utilizar ropa ligera durante el día, pero tener a mano un abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche.