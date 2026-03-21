Clima en Buenos Aires hoy por la mañana

Hoy en Buenos Aires se anticipa un clima donde predominará un cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que la humedad oscilará alrededor del 90%. Se prevé una velocidad del viento de hasta 6 km/h, complementada con una presión atmosférica baja, lo cual podría influir en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche de este sábado, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán un máximo de 15.7°C. Además, los vientos se mantendrán leves, favoreciendo una noche relativamente tranquila. No se prevén precipitaciones significativas, asegurando un ambiente agradable. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, será un momento propicio, ya que la nubosidad no será un factor impedimento importante.

Recomendamos a los ciudadanos de Buenos Aires que tomen precauciones ante la humedad elevada, llevando consigo paraguas, aunque las posibilidades de lluvia son escasas. Asimismo, es recomendable vestir en capas para ajustarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.