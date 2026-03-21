Condiciones climáticas de la mañana en San Juan

El clima en la mañana de hoy en San Juan traerá un cielo parcialmente nuboso, sin previsiones de lluvia, y una temperatura mínima de alrededor de 9.2°C. Habrá una brisa suave con vientos alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad, por su parte, será considerablemente alta, registrando niveles de hasta un 33%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, las condiciones serán similares, continuando con el cielo parcialmente nuboso y sin precipitaciones esperadas. La temperatura máxima alcanzará los 20.4°C, asegurando una jornada cálida. Durante estas horas, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, mientras que la humedad se mantendrá notablemente estable cerca del 61%.

Se recomienda aprovechar el día parcialmente nuboso para realizar actividades al aire libre, recordando siempre el uso de protección solar.