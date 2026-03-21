Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de marzo de 2026
Clima Hoy
Condiciones climáticas de la mañana en San Juan
El clima en la mañana de hoy en San Juan traerá un cielo parcialmente nuboso, sin previsiones de lluvia, y una temperatura mínima de alrededor de 9.2°C. Habrá una brisa suave con vientos alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad, por su parte, será considerablemente alta, registrando niveles de hasta un 33%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y noche, las condiciones serán similares, continuando con el cielo parcialmente nuboso y sin precipitaciones esperadas. La temperatura máxima alcanzará los 20.4°C, asegurando una jornada cálida. Durante estas horas, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, mientras que la humedad se mantendrá notablemente estable cerca del 61%.
Se recomienda aprovechar el día parcialmente nuboso para realizar actividades al aire libre, recordando siempre el uso de protección solar.