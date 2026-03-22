Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Hoy en Buenos Aires, el clima estará dominado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, con una sensación de frescura ideal para el abrigo ligero. La humedad se mantendrá alrededor del 55%, haciendo el ambiente algo húmedo. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de aproximadamente 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya durante la tarde y la noche, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. La nubosidad persistirá pero sin lluvias esperadas. Sin embargo, una brisa constante de 10 km/h desde el norte mantendrá el clima agradable para actividades al aire libre. La caída del sol está prevista a las 17:52, dejando una noche tranquila y fresca.