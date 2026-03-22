Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de marzo de 2026
Clima en BA
Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires, el clima estará dominado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, con una sensación de frescura ideal para el abrigo ligero. La humedad se mantendrá alrededor del 55%, haciendo el ambiente algo húmedo. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de aproximadamente 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Ya durante la tarde y la noche, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. La nubosidad persistirá pero sin lluvias esperadas. Sin embargo, una brisa constante de 10 km/h desde el norte mantendrá el clima agradable para actividades al aire libre. La caída del sol está prevista a las 17:52, dejando una noche tranquila y fresca.