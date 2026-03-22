Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de marzo de 2026
Clima actual
Pronóstico del tiempo para hoy en Salta
Hoy en Salta, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, espere una temperatura mínima alrededor de 3.4°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. Aunque el día estará parcialmente nuboso, no se prevén precipitaciones en las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 21.2°C. El cielo permanecerá con nubes parciales, pero se espera que las condiciones generales se mantengan secas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, con una humedad relativa máxima en torno al 91%. Aproveche la tarde para realizar actividades al aire libre siempre y cuando se prepare para las posibilidades de viento.
Durante la noche, el clima se mantendrá similar con nubes parciales y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda estar atentos a los posibles cambios en las condiciones meteorológicas.