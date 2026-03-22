Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, espere una temperatura mínima alrededor de 3.4°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. Aunque el día estará parcialmente nuboso, no se prevén precipitaciones en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 21.2°C. El cielo permanecerá con nubes parciales, pero se espera que las condiciones generales se mantengan secas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, con una humedad relativa máxima en torno al 91%. Aproveche la tarde para realizar actividades al aire libre siempre y cuando se prepare para las posibilidades de viento.

Durante la noche, el clima se mantendrá similar con nubes parciales y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda estar atentos a los posibles cambios en las condiciones meteorológicas.