Este domingo en Santa Fe se espera un clima agradable, con cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas a primeras horas del día rondarán los 7.9°C, brindando un ambiente fresco para comenzar la jornada. A lo largo de la mañana, la humedad alcanzará niveles del 85%, mientras que los vientos provenientes del noreste se mantienen a una velocidad promedio de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 18.5°C. Se mantendrá el cielo nublado, pero no se esperan precipitaciones significativas. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, llegando a 21 km/h, manteniendo la frescura en el aire. En cuanto a la noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas con una humedad persistente alrededor del 85%, asegurando un ambiente confortable para este domingo.

Es un buen día para disfrutar actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta liviana para las primeras horas del día.