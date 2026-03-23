Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de marzo de 2026
Tiempo Meteorológico
Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas caerán hasta aproximadamente 5.6°C. Se notará una humedad del 92%, mientras los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h, soplando suavemente desde el noroeste. Es un momento ideal para disfrutar del aire fresco matutino, ya que la lluvia no está prevista.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, las temperaturas en Buenos Aires subirán hasta un máximo de 15.7°C, siendo una tarde fresca y mayormente despejada. Hacia la noche, el clima se mantendrá claro, sin precipitaciones a la vista. Los vientos tenderán a ser más moderados, alcanzando los 21 km/h. La humedad persiste en torno al 92%, por lo que se recomienda mantener la hidratación.