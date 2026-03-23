Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas caerán hasta aproximadamente 5.6°C. Se notará una humedad del 92%, mientras los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h, soplando suavemente desde el noroeste. Es un momento ideal para disfrutar del aire fresco matutino, ya que la lluvia no está prevista.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las temperaturas en Buenos Aires subirán hasta un máximo de 15.7°C, siendo una tarde fresca y mayormente despejada. Hacia la noche, el clima se mantendrá claro, sin precipitaciones a la vista. Los vientos tenderán a ser más moderados, alcanzando los 21 km/h. La humedad persiste en torno al 92%, por lo que se recomienda mantener la hidratación.