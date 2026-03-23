El clima de hoy en Catamarca estará caracterizado por condiciones parcialmente nubosas a lo largo de la mañana. Las temperaturas iniciarán en un mínimo de 6.4°C, ascendiendo gradualmente bajo un cielo que limitará las apariciones del sol a intervalos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día, las máximas alcanzarán los 23.7°C. Los vientos estarán presentes con una velocidad promedio de 16 km/h, manteniendo la sensación térmica confortable, mientras que la humedad relativa se mantendrá cerca del 65%. Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo nuboso, y no se prevén precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:12 horas y se pondrá a las 18:33 horas, permitiendo un día con suficiente luz solar, aunque parcialmente bloqueada por nubes.