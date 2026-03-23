En la mañana, Corrientes presentará un día parcialmente nuboso y fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C. La visibilidad del clima será buena y habrá una leve brisa con velocidades que podrían alcanzar los 9 km/h. Humedad aproximada del 94%, sin posibilidades de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, las condiciones climáticas serán similares, con temperaturas que llegarán a un máximo de 18.8°C. El viento puede intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. La noche se tornará más fresca, pero el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. La humedad del aire tenderá a bajar levemente.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 07:42 de la mañana y se pondrá a las 18:08, brindando varias horas de luz diurna. Se espera que la luna haga su aparición a las 17:27 y se oculte a las 07:08 del día siguiente.