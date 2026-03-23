El clima en Formosa para este lunes se presenta con cielos parcialmente cubiertos y una temperatura mínima de 7.9°C, según el servicio meteorológico. Durante la mañana, se anticipa un ambiente estable con vientos alcanzando hasta 17 km/h, permitiendo una sensación de frescura, aunque el aire húmedo podría mantenerse entre el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche de hoy, se espera que el cielo continúe con nubosidad variable, alcanzando una temperatura máxima de 20.5°C. Los vientos seguirán soplando a una velocidad de 17 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas adicionales en determinados momentos. La humedad se mantendrá en niveles modestos pero presentes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de marzo de 2026

Para los aficionados a la astronomía, cabe destacar que el sol tuvo su salida a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, proporcionando un día con una duración diurna óptima para cualquier actividad planeada al aire libre.