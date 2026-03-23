Hoy, el clima en Mendoza comenzará con un cielo mayormente despejado en la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 6.6°C. Se prevé que el viento sople a 13 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en un nivel moderado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con las temperaturas máximas alcanzando los 17.5°C. La velocidad del viento será de un promedio de 8 km/h, pero podría aumentar en algunas áreas. Se recomienda salir con abrigo ligero, ya que aunque las temperaturas no son tan bajas, el viento podría incrementar la sensación de frescura.