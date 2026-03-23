Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de marzo de 2026
Clima Diario
Hoy, el clima en Mendoza comenzará con un cielo mayormente despejado en la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 6.6°C. Se prevé que el viento sople a 13 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en un nivel moderado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con las temperaturas máximas alcanzando los 17.5°C. La velocidad del viento será de un promedio de 8 km/h, pero podría aumentar en algunas áreas. Se recomienda salir con abrigo ligero, ya que aunque las temperaturas no son tan bajas, el viento podría incrementar la sensación de frescura.