En el transcurso de esta jornada, Buenos Aires presentará un clima parcialmente nuboso durante la mañana, manteniendo temperaturas mínimas de 5.6°C. A lo largo del día, la humedad relativa rondará el 92%, una condición que podría marcar presencia en la sensación térmica. Aunque no se prevé lluvia, el viento estará presente con una velocidad media que podría alcanzar los 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, el clima continuará con el cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 15.7°C. Los vientos podrían intensificarse levemente hasta alcanzar ráfagas de 21 km/h, facilitando una noche fresca perfecta para quienes desean disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está programada para las 08:05 AM, y se pondrá a las 17:52 PM. Estas horas son ideales para los entusiastas de las observaciones astronómicas que desean capturar hermosos atardeceres en la ciudad.