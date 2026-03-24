Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 24 de marzo de 2026
Clima en Capital
En el transcurso de esta jornada, Buenos Aires presentará un clima parcialmente nuboso durante la mañana, manteniendo temperaturas mínimas de 5.6°C. A lo largo del día, la humedad relativa rondará el 92%, una condición que podría marcar presencia en la sensación térmica. Aunque no se prevé lluvia, el viento estará presente con una velocidad media que podría alcanzar los 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Hacia la tarde y noche, el clima continuará con el cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 15.7°C. Los vientos podrían intensificarse levemente hasta alcanzar ráfagas de 21 km/h, facilitando una noche fresca perfecta para quienes desean disfrutar de actividades al aire libre.
Observaciones astronómicas: La salida del sol está programada para las 08:05 AM, y se pondrá a las 17:52 PM. Estas horas son ideales para los entusiastas de las observaciones astronómicas que desean capturar hermosos atardeceres en la ciudad.