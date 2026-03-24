Durante la mañana del martes 24 de marzo de 2026, en Ciudad de Buenos Aires, se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en 8.6°C, mientras que los vientos tendrán una velocidad promedio de 8 km/h. Para quienes disfrutan de actividades matutinas al aire libre, el clima se mantendrá estable aunque húmedo, con un 62% de humedad relativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, con condiciones del cielo que permanecerán parcialmente nubladas. Se prevén vientos que podrían alcanzar hasta 8 km/h, propiciando un ambiente fresco. Al caer la noche, la situación del clima continuaría igual, sin estragos significativos o precipitaciones a la vista.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:04, proporcionando un tiempo suficiente para disfrutar de las actividades exteriores.