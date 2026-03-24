Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 24 de marzo de 2026
Clima actual
Durante la mañana del martes 24 de marzo de 2026, en Ciudad de Buenos Aires, se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en 8.6°C, mientras que los vientos tendrán una velocidad promedio de 8 km/h. Para quienes disfrutan de actividades matutinas al aire libre, el clima se mantendrá estable aunque húmedo, con un 62% de humedad relativa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, con condiciones del cielo que permanecerán parcialmente nubladas. Se prevén vientos que podrían alcanzar hasta 8 km/h, propiciando un ambiente fresco. Al caer la noche, la situación del clima continuaría igual, sin estragos significativos o precipitaciones a la vista.
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:04, proporcionando un tiempo suficiente para disfrutar de las actividades exteriores.