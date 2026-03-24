Hoy en Córdoba, se espera un día con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas llegarán a una mínima de 7.3°C con niveles de humedad alrededor del 54%. Los vientos en la mañana serán moderados, alcanzando hasta 19 km/h, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las condiciones climáticas no cambiarán significativamente. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con la temperatura máxima alcanzando los 21.9°C. La velocidad del viento estará en torno a los 23 km/h, lo que podría contribuir a refrescar un poco el ambiente por momentos. Durante la noche, no se esperan cambios drásticos, y el cielo seguirá parcialmente cubierto.

Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, cabe señalar que el amanecer en Córdoba fue auspiciado a las 08:12 y la puesta del sol será a las 18:21, ofreciendo oportunidades para disfrutar del cielo al atardecer.