Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 24 de marzo de 2026
Clima Formosa Hoy
El clima en la mañana
Hoy en Formosa, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará unos agradables 20.5°C, mientras que la mínima será de 7.9°C. La humedad será significativa con valores de hasta el 96%, mientras que los vientos se esperan con una velocidad máxima de 17 km/h. A pesar de las nubes, no se pronostica precipitación, ofreciendo un inicio de día relativamente estable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, pero sin la posibilidad de lluvias percibida. Con una humedad que alcanzará hasta el 96%, es recomendable llevar una campera ligera. La velocidad del viento será de hasta 17 km/h, no siendo muy fuerte, pero sí ocasionalmente presente. Sin precipitaciones en el horizonte, se espera que sea un día mayormente seco en Formosa.
Consejos para los residentes de Formosa: manténganse hidratados y no olviden llevar una campera en caso de enfriamientos nocturnos.