El clima en la mañana

Hoy en Formosa, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará unos agradables 20.5°C, mientras que la mínima será de 7.9°C. La humedad será significativa con valores de hasta el 96%, mientras que los vientos se esperan con una velocidad máxima de 17 km/h. A pesar de las nubes, no se pronostica precipitación, ofreciendo un inicio de día relativamente estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, pero sin la posibilidad de lluvias percibida. Con una humedad que alcanzará hasta el 96%, es recomendable llevar una campera ligera. La velocidad del viento será de hasta 17 km/h, no siendo muy fuerte, pero sí ocasionalmente presente. Sin precipitaciones en el horizonte, se espera que sea un día mayormente seco en Formosa.

Consejos para los residentes de Formosa: manténganse hidratados y no olviden llevar una campera en caso de enfriamientos nocturnos.