Hoy en Mendoza, el clima se presenta con condiciones variadas. En la mañana, se prevé que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían ir desde los 6.6°C hasta cerca de los 17.5°C. La clima será bastante fresco durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse bien antes de salir al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán unos agradables 17.5°C, mientras que la humedad relativa se mantendrá en el rango de 62%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 11 km/h, lo cual añadirá un toque refrescante al ambiente nocturno.

Es necesario tener en cuenta que aunque no se esperan precipitaciones, la humedad estará presente, asegurando un frescor característico.

Además, el tiempo permanecerá mayormente estable durante el anochecer, haciendo de esta jornada un día de clima ameno para realizar actividades al aire libre. Se puede considerar aprovechar este clima para paseos vespertinos o actividades al aire libre con la familia.