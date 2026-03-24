Hoy en San Juan, el clima se presentará con característincas características a lo largo de las horas. Por la mañana, se espera un tiempo parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 9.2°C, lo que representa el inicio de un día que mantendrá su temperamento moderado. La humedad alcanzará un máximo de 61%, favoreciendo una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C. Aunque el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, el riesgo de precipitaciones sigue siendo incierto, manteniéndose en 0%. La velocidad del viento alcanzará una media de 22 km/h, lo que podría ocasionar una ligera brisa en las horas vespertinas. La puesta de sol está programada cerca de las 18:37, mientras que la salida del sol ocurrió a las 08:29.

Es importante recordar que siempre es prudente considerar llevar un abrigo ligero por la tarde, especialmente cuando las temperaturas comienzan a descender hacia la noche.