Condiciones del clima en San Luis esta mañana

Esta mañana, el clima en San Luis promete ser parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarían a 7.5°C. El ambiente se mantendrá seco y fresco, con una humedad aproximada del 42%. Los vientos soplarán desde el sur-sureste a una velocidad moderada de hasta 22 km/h, sin embrago, no se esperan lluvias durante esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 17.7°C. El clima seguirá seco, con la probabilidad de lluvia en cero, permitiendo a los habitantes de San Luis disfrutar de una tarde agradable. Los vientos persistirán con una velocidad máxima de 22 km/h. Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol se pondrá a las 18:24, proporcionando un escenario ideal para actividades al aire libre durante la tarde.

Consejos: Dado que las temperaturas se mantendrán frescas, especialmente por la mañana, se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada para mantenerse cómodo a lo largo del día.