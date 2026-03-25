Pronóstico del tiempo para la mañana en Catamarca

El clima en Catamarca al comenzar este miércoles 25 de marzo de 2026 estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 6.4°C. Aunque no se esperan lluvias, habrá un nivel de humedad significativo del 65%. El viento será leve en la mañana con una velocidad promedio de 16 km/h. Más información sobre el clima aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado con temperaturas que alcanzarán los 23.7°C en su punto más alto. Los vientos ganarán intensidad, alcanzando una velocidad de 33 km/h, por lo que se sugiere tomar precauciones al salir al aire libre. La humedad seguirá presente, lo cual podrá sentirse al transitar por las calles.

Recuerde que en días con viento fuerte, es recomendable asegurar objetos sueltos que puedan volarse, tales como toldos o plantas.