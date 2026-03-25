El clima de hoy en Corrientes amanecerá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 8.2°C. La humedad durante la mañana se encontrará en valores relativamente altos, y aunque no se prevén lluvias, el índice de humedad podría alcanzar el 94%. Los vientos del noroeste soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando una brisa ligera que puede ser refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente similar. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C, con cielos parcialmente nublados. Aunque el día no se caracterizará por precipitaciones, son posibles algunos intervalos de sol durante la tarde, ideales para actividades al aire libre. Los vientos podrían incrementarse ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable. Al caer la noche, no se prevén cambios significativos en el clima, por lo que se espera una jornada estable.