Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de marzo de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Mendoza, el clima estará mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 6.6°C. Se esperan condiciones climáticas variables, con un viento soplando desde el suroeste a una velocidad máxima de 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y la noche, la nubosidad continuará, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C. No se prevén lluvias para la jornada, lo que proporcionará un alivio seco para quienes planean actividades al aire libre. La humedad alcanzará niveles del 62%, lo que podría incrementar la sensación térmica.
Se recomienda estar atento al clima en caso de cambios imprevistos durante el día. No olvides protegerte del sol durante las horas pico y mantenerte hidratado.
Cabe resaltar que estos datos son aproximados y pueden estar sujetos a modificaciones según el avance del día.