Hoy en Mendoza, el clima estará mayormente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 6.6°C. Se esperan condiciones climáticas variables, con un viento soplando desde el suroeste a una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, la nubosidad continuará, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C. No se prevén lluvias para la jornada, lo que proporcionará un alivio seco para quienes planean actividades al aire libre. La humedad alcanzará niveles del 62%, lo que podría incrementar la sensación térmica.

Se recomienda estar atento al clima en caso de cambios imprevistos durante el día. No olvides protegerte del sol durante las horas pico y mantenerte hidratado.

Cabe resaltar que estos datos son aproximados y pueden estar sujetos a modificaciones según el avance del día.