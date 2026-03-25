Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por un amanecer con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas de 4.9°C. Durante la mañana, la sensación térmica será fresca, lo que hará necesario llevar una capa ligera al salir. La humedad alcanzará un nivel máximo de 75%, lo que contribuirá a la frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, se prevé que las temperaturas suban hasta un máximo de 17°C con un cielo que continuará parcialmente cubierto de nubes. Existe una humedad del 75% durante todo el día, haciendo que las condiciones sean un tanto más húmedas de lo esperado. Los vientos serán predominantes del noreste con una velocidad de hasta 13 kilómetros por hora, lo que mantendrá una ligera brisa en el aire. Es importante tener en cuenta que no se esperan precipitaciones, por lo que se anticipa que sea un día sin lluvias en Neuquén.

Observaciones astronómicas

En cuanto a los datos astronómicos, el sol aparecerá sobre el horizonte a las 08:47 am y se ocultará a las 06:16 pm. Estos horarios ofrecen suficientes horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el día quede sumergido en la noche.