Para el mediodía de hoy en Río Negro, se anticipa un clima bastante agradable con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.1°C, proporcionando un ambiente templado y cómodo para la jornada. La velocidad del viento será de aproximadamente 22 km/h, lo suficiente para refrescar un poco, pero sin crear molestias para quienes estén al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Al caer la tarde y durante la noche, las condiciones del clima continuarán siendo amenas en Río Negro. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 6.8°C, asegurando una noche fresca pero no extrema. El viento mantendrá una velocidad constante, lo que contribuirá a la estabilidad en las condiciones climáticas. Con un porcentaje de humedad que oscila entre el 45% y el 82%, el día evitará la sensación de pesadez por humedad.

Al considerar el pronóstico, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una capa ligera para las noches más frescas. Tenga en cuenta estas condiciones si tiene planes que lo mantendrán fuera de casa por mucho tiempo.