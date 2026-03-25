Durante la mañana de este miércoles 25 de marzo, en la ciudad de Salta, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas serán frescas, con una mínima de 3.4°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas del día. Los vientos serán suaves, con una velocidad promedio de 6 km/h y las condiciones generales del tiempo serán estables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde se espera que las temperaturas en Salta aumenten, alcanzando un máximo de 21.2°C. El cielo continuará mostrándose parcialmente nublado, con vientos provenientes del noreste con rachas de hasta 9 km/h. La humedad relativa alcanzará niveles del 91%, lo que podría sumarse a una sensación de ambiente pesado durante el transcurso del día.

En la noche, las condiciones de cielo parcialmente nuboso persistirán, con una inclinación hacia temperaturas más frescas pero aun cálidas. A la caída del sol, se aprecia una continuación del viento, aunque en una intensidad disminuida. Será relevante mantenerse actualizados sobre las condiciones del clima mientras duren estas variaciones.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Salta está programado para las 8:03, mientras que el ocaso será apreciado a las 18:40, ambos bajo la continuación de cielos de apariencia mixta.