Este clima de la mañana en Catamarca se presenta con características parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas están previstas entorno a los 6.4°C, lo que sugiere una mañana fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el sol esté en su máximo esplendor. No se espera precipitación alguna, ya que la probabilidad de lluvia es nula, manteniendo el ambiente en condiciones secas durante toda la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las condiciones climáticas seguirán con cielo nublado, alcanzando temperaturas máximas de aproximadamente 23.7°C. Por la noche, la temperatura tenderá a descender gradualmente, proporcionando un clima templado. El viento se percibirá con una velocidad media, manteniéndose alrededor de los 21 km/h, sin llegar a ser molesto. La humedad relativa se situará en el 65%, por lo que el ambiente podrá sentirse algo húmedo, especialmente en espacios cerrados.

Es importante vestirse adecuadamente para estas condiciones variables, llevando siempre una prenda ligera para afrontar los cambios de temperatura durante el día.