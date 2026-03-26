Esta mañana en Corrientes, el clima será mayormente soleado con temperaturas mínimas alrededor de los 8.2°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, mientras que la humedad podría alcanzar hasta un 94%. Los vientos provendrán del este con una velocidad promedio de 9 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica de frescor a primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, se espera que el clima se mantenga estable con pocas nubes y temperaturas que llegarán a un máximo de 18.8°C. A pesar de la nubosidad parcial, no se esperan lluvias en Corrientes. La brisa seguirá manteniéndose a un ritmo moderado de aproximadamente 9 km/h. La humedad disminuirá ligeramente, creando un entorno más cómodo para actividades al aire libre.