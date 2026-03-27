Hoy en Buenos Aires, el clima matutino se presenta con cielo despejado y temperaturas que comienzan a subir desde una mínima de 5.6°C. Podremos disfrutar de un ambiente sin precipitaciones, cómodo para iniciar nuestras actividades. La humedad relativa será destacada con un valor alrededor del 55%, por lo que la sensación será de un aire más seco comparado con días anteriores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Al avance de la tarde, el cielo continuará su tendencia parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando un máximo de 15.7°C. No se esperan lluvias, manteniéndose los niveles de humedad en torno al 55%. El viento será moderado, alcanzando hasta 10 km/h, proporcionando una agradable corriente que refrescará la ciudad. Durante la noche, la temperatura bajará gradualmente, mientras la ciudad permanece bajo un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente una caminata por los parques de Buenos Aires.