Estado del tiempo en la mañana

En la mañana de hoy en Catamarca, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 33 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo de 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos en Catamarca. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 23.7°C. Los vientos seguirán siendo moderados, con ráfagas de hasta 33 km/h.

El atardecer está previsto para las 18:33, y será una hermosa oportunidad para disfrutar de las últimas luces del día.