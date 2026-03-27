Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de marzo de 2026
Tiempo Córdoba
El clima en Córdoba para la mañana
En la mañana de hoy, Córdoba verá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas bajas que comenzarán en 7.3°C. Aunque la precipitación será casi nula, el aire se sentirá un tanto húmedo por el nivel del 54% de humedad. Los vientos estarán presentes a una velocidad máxima de 12 km/h, proporcionando un ambiente fresco pero no incómodo. Para quienes estén pensando en salir, un abrigo ligero será suficiente para enfrentar el clima matutino.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y noche, el clima en Córdoba continuará con un patrón de cielo parcialmente nuboso y temperaturas subiendo hasta un máximo de 21.9°C. La humedad disminuirá ligeramente, haciéndose sentir un poco más seco pero aún agradable. Los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría ser refrescante para quienes se encuentren al aire libre. No se esperan lluvias, así que las actividades al aire libre serán una opción segura y disfrutable.