El clima en Córdoba para la mañana

En la mañana de hoy, Córdoba verá un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas bajas que comenzarán en 7.3°C. Aunque la precipitación será casi nula, el aire se sentirá un tanto húmedo por el nivel del 54% de humedad. Los vientos estarán presentes a una velocidad máxima de 12 km/h, proporcionando un ambiente fresco pero no incómodo. Para quienes estén pensando en salir, un abrigo ligero será suficiente para enfrentar el clima matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el clima en Córdoba continuará con un patrón de cielo parcialmente nuboso y temperaturas subiendo hasta un máximo de 21.9°C. La humedad disminuirá ligeramente, haciéndose sentir un poco más seco pero aún agradable. Los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría ser refrescante para quienes se encuentren al aire libre. No se esperan lluvias, así que las actividades al aire libre serán una opción segura y disfrutable.