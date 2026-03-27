El clima de hoy en Formosa se presenta con una mañana agradable, con una temperatura mínima de 7.9°C. El cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba paulatinamente. No se esperan precipitaciones a lo largo de esta parte del día, lo que hace ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 20.5°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, pero se mantendrá seco. Los vientos suaves provenientes del sureste, con una velocidad media de 9 km/h, asemejan ser una constante durante el día. Así que, en general, se espera una jornada sin mayores sobresaltos meteorológicos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de marzo de 2026

Observaciones astronómicas indican que el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, brindando luz diurna suficiente para disfrutar del día en su totalidad. Aprovecha este tiempo para planear actividades hasta el atardecer.