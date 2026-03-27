Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de marzo de 2026
Clima diario
El día de hoy en Río Negro se presenta con cielos parcialmente nubosos desde las primeras horas. Clima agradable durante la mañana, con una temperatura mínima de 6.8°C, ideal para realizar actividades al aire libre temprano. No se esperan precipitaciones durante este periodo, con vientos suaves de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Para la tarde y noche, el clima continuará siendo favorable. La temperatura máxima alcanzará los 17.1°C, lo que ofrece un entorno adecuado para disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones. Los cielos se mantendrán parcialmente cubiertos, pero sin probabilidad de lluvia. La humedad relativa oscilará alrededor del 45%, asegurando un día seco. Los vientos, moderados, alcanzarán velocidades máximas de 22 km/h.
Al llegar la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, creando un ambiente fresco pero placentero. Los vientos disminuirán en intensidad, proporcionando una calma perfecta para actividades nocturnas al aire libre, como caminatas o cenas al aire libre.