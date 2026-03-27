Hoy en Salta, el clima se presentará con una mezcla de parcialmente nuboso y períodos de sol durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 3.4°C, ofreciendo un ambiente fresco a primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 21.2°C en horas del mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al caer la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables pero con una ligera tendencia a un clima nuboso. Las temperaturas descenderán gradualmente, acercándose a tonos más frescos, aunque continuarán cómodas para actividades al aire libre. Durante la noche, se espera que el viento aumente su intensidad alcanzando hasta los 8 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de marzo de 2026

El sol en Salta saldrá a las 08:03 y descenderá sobre el horizonte alrededor de las 18:40. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, es un buen momento para contemplar el cielo justo después del anochecer.