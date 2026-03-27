Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de marzo de 2026
Clima Meteorológico
El clima en San Luis estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado durante la mañana de hoy, con temperaturas que comenzarán en 7.5°C y podría alcanzar hasta 17.7°C. Aunque no se anticipan precipitaciones, es importante recordar que la humedad alcanzará niveles del 66%, lo que contribuirá a la sensación térmica.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos. Las temperaturas estarán más frescas, estabilizándose alrededor de 14°C. Mientras tanto, los vientos soplarán del sureste, con velocidades que podrían llegar a los 36 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura en el ambiente. Es aconsejable vestirse adecuadamente para mitigar la brisa fuerte y el descenso térmico durante la noche.
Recuerde revisar sus pertenencias al aire libre, ya que el viento puede ser persistente.