El clima en San Luis estará caracterizado por un cielo parcialmente nublado durante la mañana de hoy, con temperaturas que comenzarán en 7.5°C y podría alcanzar hasta 17.7°C. Aunque no se anticipan precipitaciones, es importante recordar que la humedad alcanzará niveles del 66%, lo que contribuirá a la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos. Las temperaturas estarán más frescas, estabilizándose alrededor de 14°C. Mientras tanto, los vientos soplarán del sureste, con velocidades que podrían llegar a los 36 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescura en el ambiente. Es aconsejable vestirse adecuadamente para mitigar la brisa fuerte y el descenso térmico durante la noche.

Recuerde revisar sus pertenencias al aire libre, ya que el viento puede ser persistente.