Estado del tiempo por la mañana en Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, al comenzar la mañana, el clima se presentará parcialmente nuboso. Se esperan temperaturas con un mínimo alrededor de 3.4°C. La humedad estará presente en un 80%, contribuyendo a una sensación fresca al salir temprano. Se prevé que los vientos alcancen velocidades de hasta 22 km/h, brindando un ambiente aún más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones del tiempo seguirán siendo similares. La máxima se espera que llegue a unos 7.3°C mientras las nubes se dispersan levemente, dejando el cielo parcialmente despejado. La velocidad del viento podría incrementarse a 25 km/h, brindando un aire más dinámico para el final de la jornada.

Este tipo de clima es ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de un tranquilo paseo nocturno. No olvide abrigarse adecuadamente al salir.