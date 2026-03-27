El clima en Tierra del Fuego para hoy, viernes 27 de marzo de 2026, comenzará con condiciones de cielo parcialmente nuboso por la mañana. La temperatura mínima será de -0.6°C, y se prevé que la máxima alcance 2.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h, por lo cual se recomienda llevar un abrigo al salir, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, la nebulosidad se mantendrá predominando con algunas aclaraciones esporádicas. La temperatura se mantendrá fresca en 2.9°C. Hacia la noche, el cielo estará mayormente cubierto, manteniéndose las mismas condiciones de temperatura. La humedad estará en torno al 99%, así que el ambiente se sentirá húmedo. Se desestima la posibilidad de precipitaciones significativas durante el día, lo que permite disfrutar del final de la jornada con tranquilidad.