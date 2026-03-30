Humedad y calor "insoportable" en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa días de calor húmedo que muchas personas califican como “insoportables”. Las veredas y calles amanecen mojadas, resbaladizas y complican la circulación tanto en Buenos Aires como en sus alrededores.

La combinación de temperaturas elevadas y humedad persistente provoca una sensación térmica más alta de la real, perjudicando el descanso nocturno y volviendo más pesadas las actividades cotidianas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno sucede por la presencia de una masa de aire cálido y muy húmedo instalada sobre la región durante los últimos días. Estas condiciones suelen generarse cuando predominan vientos del norte y noreste, que arrastran humedad desde el litoral argentino y el sur de Brasil.

Las veredas y calles amanecen mojadas, resbaladizas y complican la circulación tanto en Buenos Aires como en sus alrededores. Foto: Freepik

Humedad insoportable en Buenos Aires

Ese ingreso constante de aire húmedo mantiene el ambiente cargado y favorece que superficies como veredas y calles permanezcan húmedas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

A esto se suma la falta de sistemas frontales intensos que permitan “limpiar” la atmósfera. Es decir, sin el ingreso de aire más frío y seco desde el sur, la humedad queda atrapada en niveles bajos, generando ese ambiente pesado, con nubosidad variable y sensación de encierro.

En ese sentido, las lluvias juegan un papel clave. Las precipitaciones previstas para los siguientes días pueden traer un alivio momentáneo, pero no alcanzan para cambiar de forma definitiva la masa de aire dominante. Por eso, tras los chaparrones, la humedad suele volver a sentirse con fuerza.

¿Cuándo se va este clima húmedo en Buenos Aires?

De acuerdo con las proyecciones del SMN, el alivio más concreto podría llegar recién con el avance de un frente frío hacia mediados de la semana. Este sistema favorecería la rotación del viento al sur, lo que permitiría una baja en la humedad y un descenso de las temperaturas.

Hasta entonces, se espera que el ambiente continúe inestable, con períodos de lluvias intermitentes, alta humedad y marcas térmicas en ascenso, un combo que mantiene al AMBA bajo un clima pesado difícil de sobrellevar.

Humedad en Buenos Aires. Foto: Freepik

¿Cómo sacar la humedad de la ropa?: consejos para mantener un placard impecable y las prendas siempre perfumadas

Es habitual que los placares desarrollen olores desagradables, especialmente a humedad, que pueden impregnarse en la ropa y resultar difíciles de eliminar.

Frente a esta situación, existe un método práctico y efectivo que permite combatir estos aromas de manera sencilla, sin necesidad de lavar las prendas cada vez que se deseen usar.

El primer paso para lograr un placard con buen aroma es incorporar fragancias directamente en su interior. Esto no solo ambienta el espacio, sino que también impregna la ropa con un perfume suave y agradable.

¿Cómo sacar la humedad de la ropa?: consejos para mantener un placard impecable.

Para intensificar este efecto, una excelente opción es forrar cajones y estantes con papel perfumado o telas impregnadas con esencias aromáticas.

Además, colocar un recipiente con bicarbonato de sodio en la parte inferior del ropero. Este producto natural tiene la capacidad de absorber la humedad y eliminar los olores indeseados, ayudando a mantener el ambiente fresco de forma simple y sin químicos agresivos.

Por otro lado, hay otras medidas clave para mantener el interior del armario fresco y libre de olores, y una de las más importantes es realizar una limpieza profunda. Vaciar completamente el placard permite examinar cada prenda y detectar aquellas que podrían estar generando mal olor, para retirarlas o lavarlas adecuadamente.

Cómo evitar la humedad en la ropa. Foto: Freepik.

Por último, antes de guardar cualquier prenda o calzado, hay que asegurarse de que estén completamente limpios y sin olores. Introducir ropa o zapatos con mal olor puede contaminar el resto del guardarropa y arruinar el esfuerzo de mantenerlo fresco.