Hasta cuándo seguirá el tormentón en la Ciudad de Buenos Aires y cuál es el mapa de alertas que difundió el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió un mapa de alertas del país y brindó una serie de recomendaciones para las provincias que están bajo alerta naranja.
Según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá con tiempo inestable hasta este jueves 2 de abril inclusive.
Para este miércoles 1 de abril se prevén tormentas durante toda la tarde y noche, con probabilidades de precipitación muy altas y temperaturas que rondarán entre los 22 y 30 grados.
El jueves continuará la inestabilidad en distintos momentos del día, con lluvias y tormentas aisladas, aunque hacia la noche el pronóstico muestra una mejora y desaparecen las chances de lluvia.
A partir del viernes, las condiciones comienzan a estabilizarse: no se esperan precipitaciones durante el día y solo hay una probabilidad baja de lluvias aisladas hacia la noche.
Qué tipo de alertas climáticas se distribuyen en el país
Para este miércoles 1 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un mapa del país con distintas alertas:
- Alerta naranja: afecta principalmente al centro-este del país, con foco en sectores de Buenos Aires, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos.
- Alerta amarilla: rodea esa zona e incluye áreas de Córdoba, La Pampa, parte de San Luis y el extremo sur de Buenos Aires.
- Sin alertas importantes: gran parte del resto del país aparece en verde, incluyendo Patagonia, Cuyo y el norte argentino.
Qué significa cada nivel de alerta, según el SMN
Nivel rojo
- Seguí instrucciones oficiales: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
Nivel naranja
- Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Nivel amarillo
- Informate: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Nivel verde
- Tranquilidad: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por alerta naranja
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.