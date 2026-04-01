Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá con tiempo inestable hasta este jueves 2 de abril inclusive.

Para este miércoles 1 de abril se prevén tormentas durante toda la tarde y noche, con probabilidades de precipitación muy altas y temperaturas que rondarán entre los 22 y 30 grados.

Clima en CABA. Foto: SMN.

El jueves continuará la inestabilidad en distintos momentos del día, con lluvias y tormentas aisladas, aunque hacia la noche el pronóstico muestra una mejora y desaparecen las chances de lluvia.

A partir del viernes, las condiciones comienzan a estabilizarse: no se esperan precipitaciones durante el día y solo hay una probabilidad baja de lluvias aisladas hacia la noche.

Qué tipo de alertas climáticas se distribuyen en el país

Para este miércoles 1 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un mapa del país con distintas alertas:

Alerta naranja: afecta principalmente al centro-este del país, con foco en sectores de Buenos Aires, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos.

Alerta amarilla : rodea esa zona e incluye áreas de Córdoba, La Pampa, parte de San Luis y el extremo sur de Buenos Aires.

Sin alertas importantes: gran parte del resto del país aparece en verde, incluyendo Patagonia, Cuyo y el norte argentino.

Mapa de alertas para este miércoles 1 de abril. Foto: SMN

Qué significa cada nivel de alerta, según el SMN

Nivel rojo

Seguí instrucciones oficiales: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja

Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo

Informate: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde

Tranquilidad: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional por alerta naranja